Ермак пожаловался на фейки и заявил о готовности отстаивать интересы Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что никакие фейки о якобы получении им миллионов долларов от представителей Российской Федерации для действий в интересах РФ не собьют его с пути установления мира на Донбассе на условиях Украины.

«Новый день — новый фейк. Сегодня вообще фантастический — „анонимный австралийский“. Обычно не комментирую, но на этот раз не удержусь. Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус „зрады“. Особенно перед выборами. Но прежде пытались хотя бы конструировать какие-то истории, пусть и с логическими нестыковками. Не без претензий на экранизацию. С элементами примитивной логики. А теперь уже и это лишнее. Просто берем из российских источников продукты их пропаганды и распространяем в Украине. Как стопроцентное доказательство. Немного, правда, добавляя своих фантазий», — написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

Так он прокомментировал распространенную в ряде СМИ информацию о якобы получении им взятки от «россиян» в размере около $40 млн за «отстаивание интересов РФ и помощь в освобождении свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха» со ссылкой на «анонимного сотрудника спецслужб Австралии».

Ермак считает, что тем, кто распространяет российские вбросы, явно пытаясь усилить напряжение в Украине, надо, наконец, признать, что именно они и работают на Россию, «сознательно или бессознательно, за деньги или бесплатно».

«Впрочем, всем, кто критически мыслит, это уже очевидно. Как очевидно и другое. Если сотни раз повторять даже полную ерунду, то в нее начинают верить даже сами «авторы». Как использовали когда-то фантазию о «испанском диспетчере Карлосе», так теперь придумали «анонимного сотрудника спецслужб Австралии», — отметил он.

«Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о 40 млн долларах взятки. Почему только 40? И почему миллионов, а не миллиардов? И точно доллары не австралийские? Приплели еще и Цемаха, которого, вдруг кто-то забыл, следователи из Нидерландов допрашивали в Украине. С ним были выполнены все необходимые следственные действия, о которых просили соответствующие европейские представители», — добавил он.

Ермак подчеркнул, что заказчикам очередного фейка было бы очень удобно и выгодно и дальше жить в условиях гибридной войны, когда можно распространять ложь и никак на это не отвечать.

«Но ни фейком, ни чем-то другим вы не столкнете нас с пути к установлению мира на украинских условиях и реального возвращения всех наших временно оккупированных территорий под контроль Украины. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы достичь результата — мира исключительно на украинских условиях и в интересах моего государства. Вижу, как поднимается очередная волна черного пиара, и понимаю, кому это выгодно. Желаю всем включать критическое мышление, читая очередной пост или статью, целиком и полностью построенную на показаниях „анонимных источников“. История расставит все по местам!», — заявил он.