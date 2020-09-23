Войти
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
позиция
Зеленский предложил белорусам провести еще одни выборы
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
соседи
Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Ермак пожаловался на фейки и заявил о готовности отстаивать интересы Украины

341
Ермак пожаловался на фейки и заявил о готовности отстаивать интересы Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что никакие фейки о якобы получении им миллионов долларов от представителей Российской Федерации для действий в интересах РФ не собьют его с пути установления мира на Донбассе на условиях Украины.

«Новый день — новый фейк. Сегодня вообще фантастический — „анонимный австралийский“. Обычно не комментирую, но на этот раз не удержусь. Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус „зрады“. Особенно перед выборами. Но прежде пытались хотя бы конструировать какие-то истории, пусть и с логическими нестыковками. Не без претензий на экранизацию. С элементами примитивной логики. А теперь уже и это лишнее. Просто берем из российских источников продукты их пропаганды и распространяем в Украине. Как стопроцентное доказательство. Немного, правда, добавляя своих фантазий», — написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

Так он прокомментировал распространенную в ряде СМИ информацию о якобы получении им взятки от «россиян» в размере около $40 млн за «отстаивание интересов РФ и помощь в освобождении свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха» со ссылкой на «анонимного сотрудника спецслужб Австралии».

Ермак считает, что тем, кто распространяет российские вбросы, явно пытаясь усилить напряжение в Украине, надо, наконец, признать, что именно они и работают на Россию, «сознательно или бессознательно, за деньги или бесплатно».

«Впрочем, всем, кто критически мыслит, это уже очевидно. Как очевидно и другое. Если сотни раз повторять даже полную ерунду, то в нее начинают верить даже сами «авторы». Как использовали когда-то фантазию о «испанском диспетчере Карлосе», так теперь придумали «анонимного сотрудника спецслужб Австралии», — отметил он.

«Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о 40 млн долларах взятки. Почему только 40? И почему миллионов, а не миллиардов? И точно доллары не австралийские? Приплели еще и Цемаха, которого, вдруг кто-то забыл, следователи из Нидерландов допрашивали в Украине. С ним были выполнены все необходимые следственные действия, о которых просили соответствующие европейские представители», — добавил он.

Читайте также: Ряд стран уже отказались признавать легитимность Лукашенко после инаугурации

Ермак подчеркнул, что заказчикам очередного фейка было бы очень удобно и выгодно и дальше жить в условиях гибридной войны, когда можно распространять ложь и никак на это не отвечать.

«Но ни фейком, ни чем-то другим вы не столкнете нас с пути к установлению мира на украинских условиях и реального возвращения всех наших временно оккупированных территорий под контроль Украины. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы достичь результата — мира исключительно на украинских условиях и в интересах моего государства. Вижу, как поднимается очередная волна черного пиара, и понимаю, кому это выгодно. Желаю всем включать критическое мышление, читая очередной пост или статью, целиком и полностью построенную на показаниях „анонимных источников“. История расставит все по местам!», — заявил он.

Андрей Ермак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016