Суд признал, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.
Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Людмила Браславская.
«К сожалению, решение для нас отрицательное», — сказала она.
На суде она представляла интересы Натальи Мясниковой, которая просила суд признать незаконным ответ в то время главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос издания «Страна.юа» в 2017 году.
В иске заявительница отметила, что дивизия СС «Галичина» была частью войск «Ваффен-СС», которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.
Она считает, что прежний глава Института нацпамяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия.
По словам Браславской, в среду суд рассмотрел апелляционную жалобу Института Нацпамяти и удовлетворил ее, отменив тем самым решение нижестоящего суда, который признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской.
Адвокат сообщила, что решение суда стало для нее неожиданностью и она в недоумении.
Она подчеркнула, что будет подавать на решение Апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный Суд.
Напомним, что в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.
В то же время суд удовлетворил иск физлица Натальи Мясниковой только частично и отказал в других частях ее иска.
В частности, не стал запрещать «пропаганду символики СС «Галичина».
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