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Подавляющее большинство украинцев планируют голосовать на местных выборах

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Подавляющее большинство украинцев планируют голосовать на местных выборах

Подавляющее большинство граждан Украины (82%) собирается участвовать в местных выборах, которые состоятся в октябре текущего года, при этом политическая мобилизация высока во всех регионах Украины, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Так, 41,2% опрошенных заявили, что будут участвовать в голосовании, еще 40,7% сказали, что, скорее всего, буду голосовать. «Скорее, нет» ответили 4,5% респондентов, еще 6,1% заявили, что не будут голосовать. Затруднились ответить на вопрос 7,5% опрошенных.

Важнейшей чертой кандидатов в городские или поселковые головы граждане считают добропорядочность — для 55,5% респондентов важна прозрачность доходов и состояния, отсутствие в биографии темных пятен, непричастность к нарушениям и коррупции.

Почти половина избирателей считает также важными качествами для кандидатов наличие успешного опыта управления обществом (48%) и четкую программу действий (47%). Для 43% респондентов важны открытость и постоянная коммуникация кандидатов с гражданами. Более чем для трети граждан важно, чтобы кандидаты постоянно проживали в громадах, где избираются (39%), и имели команду единомышленников и профессионалов, которая будет работать в случае избрания (39%).

Более четверти респондентов будут обращать внимание на то, имеет ли кандидат опыт управления (29%) и профильное (юридическое, управленческое) образование (28%). А 19% избирателей будут поддерживать кандидатов, которые будут разделять их политические взгляды.

Большинство украинцев (57%) считает, что выборы в целом будут честными.

31% опрошенных по стране поддержали бы на местных выборах ту же партию, за которую они проголосовали бы и на выборах в Верховную Раду. 28% склоняются к голосованию за ту же партию, однако не исключают, что они могут проголосовать за другую политическую силу. 7,5% точно будут голосовать за другую партию, а 7% поддержат кандидатов, которые не принадлежат к какой-либо партии. 27% не определились с ответом.

«Интересно, что самый высокий показатель лояльности к выбранным в 2019 году политическим партиям демонстрируют жители южных регионов (41%) и избиратели „Европейской солидарности“ (47%). Больше всего тех, кто не исключает голосования за другую партию — в центральных областях (31%) и среди сторонников „Батькивщины“ (38%). А тех, кто хочет проголосовать за другую партию — в восточном макрорегионе (10%) и среди тех, кто голосовал за „Оппозиционная платформу — при жизни“ (8%)», — отмечают социологи.

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Всеукраинское исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020г во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

опрос, местные выборы
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