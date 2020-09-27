В Азербайджане пока не вводят всеобщую мобилизацию

Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации, ВС страны укомплектованы в соответствии с законодательством. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу страны.

«Напомним, что призыв граждан на военную службу осуществляется на основе соответствующих нормативных актов. В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. При необходимости военнообязанные, находящиеся в запасе, в соответствии с требованиями законодательства могут быть призваны в местные структурные подразделения Службы и привлечены к соответствующим мерам с целью обороны страны и обеспечения государственной безопасности. Однако сегодня такой необходимости нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.