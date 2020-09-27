ЕС призывал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о неотложности переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

«Срочно необходим возврат к переговорам об урегулировании нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий», — подчеркнул Боррель.

В документе выражается сожаление о жертвах среди военных и гражданского населения, к которым привели вспыхнувшие 27 сентября 2020 года боевые действия вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.