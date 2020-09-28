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Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения бюджета-2021

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Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения бюджета-2021

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как передает Укринформ, об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 28 сентября.

«Я хотел бы отметить, что 1 октября — это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет, и надо учесть 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна принять свои предложения и направить в Кабинет министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание Верховной Рады Украины», — сказал спикер.

Ранее председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о Госбюджете на 2021 год в первом чтении, вероятно, 20 октября.

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14 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект Госбюджета на 2021 год и в тот же день внес его в Верховную Раду.

18 сентября правительство представило документ в парламенте.

Дмитрий Разумков, бюджет-2021
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