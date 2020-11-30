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На этой неделе Рада не будет рассматривать бюджет-2021

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На этой неделе Рада не будет рассматривать бюджет-2021

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе в зале заседаний не будут рассматривать, поскольку нардепм нужно время, чтобы с ним ознакомиться.

Об этом он сказал на согласительном совете, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы его будем рассматривать или следующей пленарной неделе, или, если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть его поддержку и возможность его принятия», — пояснил Разумков.

Он напомнил, что Кабмин подал проект госбюджета на следующий год поздно — только в прошлую пятницу.

«Он поступил только в прошлую пятницу, хотя должен был гораздо раньше. Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом. Подробно изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или внесении замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем», — добавил спикер Рады.

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В то же время Разумков анонсировал возможность проведения внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады на следующей неделе.

«Также была достигнута договоренность со всеми депутатскими фракциями и группами, что если мы будем видеть необходимость, то на следующей неделе... возможны внеочередные заседания. Если мы будем видеть, что это необходимо для решения тех или иных важных для государства вопросов», — сказал Разумков.

Дмитрий Разумков, бюджет-2021
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