Рада рассмотрит проект госбюджета 15 декабря

Парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник (15 декабря — Ред.) мы сможем начать его рассматривать», — сказал Разумков в эфире «5 канала» в среду вечером.

Он высказал надежду, что Верховная Рада «спокойно его примет» и не будет никаких, «так называемых, новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом».

Согласно календарному плану, Верховная Рада на следующей неделе работает в режиме пленарных заседаний.

Разумков тажке заверил, что Верховная Рада будет работать и во время локдауна в январе 2021 года.

«У меня пока нет окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время коронавируса ни разу не уходила на карантин. Действительно, мы меняли график своей работы в начале (эпидемии — Ред.) коронавируса, мы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний, но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимала Верховная Рада», — сказал Разумков.

Согласно ранее утвержденному календарному плану, народные депутаты 4-8 января 2021 года работают в комитетах, 12-15 января, 19-22 январе — в режиме пленарных заседаний.