Войти
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме
официально
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже
мирный процесс
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Рада рассмотрит проект госбюджета 15 декабря

262
Рада рассмотрит проект госбюджета 15 декабря

Парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник (15 декабря — Ред.) мы сможем начать его рассматривать», — сказал Разумков в эфире «5 канала» в среду вечером.

Он высказал надежду, что Верховная Рада «спокойно его примет» и не будет никаких, «так называемых, новогодних бюджетных ночей и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом».

Читайте также: Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5% в 2020 году

Согласно календарному плану, Верховная Рада на следующей неделе работает в режиме пленарных заседаний.

Разумков тажке заверил, что Верховная Рада будет работать и во время локдауна в январе 2021 года.

«У меня пока нет окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время коронавируса ни разу не уходила на карантин. Действительно, мы меняли график своей работы в начале (эпидемии — Ред.) коронавируса, мы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний, но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимала Верховная Рада», — сказал Разумков.

Согласно ранее утвержденному календарному плану, народные депутаты 4-8 января 2021 года работают в комитетах, 12-15 января, 19-22 январе — в режиме пленарных заседаний.

Дмитрий Разумков, бюджет-2021
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Годовщина парижского саммита: год прошел, результатов нет, новый саммит не предвидится

Ключевая и чисто украинская проблема восприятия Минских Соглашений / Протоколов состоит в драматическом разрыве между официальной украинской версией конфликта с одной стороны, и духом и буквой «Минска-2» – с другой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016