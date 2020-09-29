Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщает пресс-служба британского МИДа.
Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные меры ввела Канада.
Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
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