Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщает пресс-служба британского МИДа.

Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные меры ввела Канада.

Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.