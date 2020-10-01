В Офис Зеленского отреагировали на масштабный пожар на Луганщине

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляют о необходимости определения причин масштабного распространения пожаров в Луганской области, подчеркивают необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим от пожаров и обращают внимание народных депутатов на необходимость при утверждении проекта госбюджета на 2021г учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.
«За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента в четверг утром.
В ОПУ отмечают, что осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей, однако есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом.
«Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня», — подчеркивают в Офисе президента.
Напомним, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибло четыре человека, еще десять пострадавших были госпитализированы, эвакуировано 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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