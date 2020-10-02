ЕС ввел санкции против чиновников Беларуси, Лукашенко под них не попал

Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Беларуси, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

«Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии — Ред.) на 40 имен», — заявил он. Отвечая на вопрос, почему Лукашенко не включен в этот список, Мишель подчеркнул, что ЕС намерен «продолжать диалог» с Минском.

Евросоюз опубликовал в Официальном журнале ЕС и ввел таким образом в действие черный список из 44 представителей руководства Беларуси. Под санкции, в частности, попали глава МВД страны Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Совет ЕС не стал вводить новый санкционный механизм, а просто внес еще 40 человек в действовавший ранее черный список в рамках санкций за нарушение прав человека в Беларуси. До настоящего момента в него входили четыре физических лица.

«Ввиду особой серьезности ситуации в Беларуси 40 физических лиц должны быть добавлены в санкционный список», — говорится в заявлении Совете ЕС.

Введение санкций было утверждено в четверг на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. По итогам саммита президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что ЕС решил пока не вводить санкции против Александра Лукашенко, поскольку это подорвет адресованное ему требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. «Санкции дали бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — сказал он.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил на итоговой пресс-конференции, что лидеры ЕС в очередной раз подтвердили непризнание президентских выборов 9 августа и смогли согласовать введение со 2 октября персональных санкций против представителей руководства Беларуси.

Эти санкции Евросоюз пообещал ввести еще на экстренной встрече глав МИД 14 августа. В течение полутора месяцев введение этих санкций блокировал Кипр, требуя взамен от партнеров по ЕС ввести жесткие санкции против Турции за геологоразведочную деятельность по поиску газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море. Согласившись на санкции против Минска, желаемого Кипр не получил — на этом саммите лидеры ЕС сделали лишь «последнее предупреждение» Анкаре, пообещав уже точно ввести против нее санкции в начале декабря, если она не прекратит подрывать суверенитет Республики Кипр.