В Украине снова более 4 тысяч заболевших covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 140 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровело — 1 370, а умерло за сутки 44 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях, 1 октября было 4 069 случаев, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября — о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 226 462 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 397 человека, выздоровели — 100 107.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 121 958 человек, что на 2 726 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (414), Киеве (407) и Донецкой области (323).