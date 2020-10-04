Одесская ТИК отказала в регистрации «двойникам» Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на пост мэра Одессы тезок Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михеила Саакашвили.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующая жалоба поступила от Одесской областной организации партии «Слуга народа». Политсила требовала признать бездействие Одесской ТИК и «ненадлежащую проверку документов» четырех кандидатов с фамилией Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили, а также настаивала на отмене соответствующих постановлений.
«По результатам обработки материалов жалобы Комиссия, в частности, установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на пост городского головы. Кроме того, исследованные Комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан», — говорится в сообщении Центризбиркома.
В частности, пояснили в ЦИК, предоставление отдельных документов организациями партий для регистрации кандидатами на должность городского головы Одессы может свидетельствовать о намерении введения избирателей в заблуждение, препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права и препятствовании деятельности другого субъекта избирательного процесса.
Таким образом, Центризбирком отменил ряд постановлений Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на пост мэра Одессы и обязал эту комиссию до 21:00 3 октября повторно рассмотреть соответствующие документы, предоставленные для регистрации кандидатов на пост одесского городского головы этими местными организациями партий.
ЦИК также обратилась в Национальную полицию Украины для проверки обстоятельств, изложенных в своем постановлении, и соответствующих мер реагирования при наличии оснований.
Одесская городская ТИК 3 октября опубликовала постановления об отказе в регистрации кандидатами на пост мэра Одессы: Зеленского Василия Сергеевича («Цыганская партия Украины»), Зеленского Александра Васильевича (партия «Молодь до влади»), Саакашвили Михеила Владимировича («Блок Михеила Саакашвили»).
Также отказ в регистрации получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия «Стабильность и справедливость»), Филимонов Олег Викторович (партия «Зеленые»), Филимонов Вадим Викторович (партия «Наша Земля») и Филимонов Олег Анатольевич («Студенческая партия Украины»).
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