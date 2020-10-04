Войти
В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов
макроэкономика
В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов
Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Беларуси
официально
Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Одесская ТИК отказала в регистрации «двойникам» Зеленского, Филимонова и Саакашвили

329
Одесская ТИК отказала в регистрации «двойникам» Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на пост мэра Одессы тезок Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михеила Саакашвили.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующая жалоба поступила от Одесской областной организации партии «Слуга народа». Политсила требовала признать бездействие Одесской ТИК и «ненадлежащую проверку документов» четырех кандидатов с фамилией Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили, а также настаивала на отмене соответствующих постановлений.

«По результатам обработки материалов жалобы Комиссия, в частности, установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на пост городского головы. Кроме того, исследованные Комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан», — говорится в сообщении Центризбиркома.

В частности, пояснили в ЦИК, предоставление отдельных документов организациями партий для регистрации кандидатами на должность городского головы Одессы может свидетельствовать о намерении введения избирателей в заблуждение, препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права и препятствовании деятельности другого субъекта избирательного процесса.

Таким образом, Центризбирком отменил ряд постановлений Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на пост мэра Одессы и обязал эту комиссию до 21:00 3 октября повторно рассмотреть соответствующие документы, предоставленные для регистрации кандидатов на пост одесского городского головы этими местными организациями партий.

ЦИК также обратилась в Национальную полицию Украины для проверки обстоятельств, изложенных в своем постановлении, и соответствующих мер реагирования при наличии оснований.

Читайте также: В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов

Одесская городская ТИК 3 октября опубликовала постановления об отказе в регистрации кандидатами на пост мэра Одессы: Зеленского Василия Сергеевича («Цыганская партия Украины»), Зеленского Александра Васильевича (партия «Молодь до влади»), Саакашвили Михеила Владимировича («Блок Михеила Саакашвили»).

Также отказ в регистрации получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия «Стабильность и справедливость»), Филимонов Олег Викторович (партия «Зеленые»), Филимонов Вадим Викторович (партия «Наша Земля») и Филимонов Олег Анатольевич («Студенческая партия Украины»).

Одесса, местные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 4 октября 2020
Суббота, 3 октября 2020
Пятница, 2 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016