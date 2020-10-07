Судьи Окружного админсуда не пойдут на допрос в НАБУ и заявляют о нарушении закона

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и Владимира Келеберду для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября. Судьи ОАСК не собираются появляться в НАБУ, поскольку не имеют соответствующего процессуального статуса по делу, о котором идет речь, что было раньше подтверждено решением ВРП от 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил «Украинским новостям» адвокат судей ОАСК Андрей Заяц.

«Тогда Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда города в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьям сообщений о подозрении и, соответственно, они не получили статуса подозреваемого», — заявил он.

Кроме того, отметил адвокат, 1 октября 2020 следственный судья Печерского районного суда. Киева дополнительно обязал компетентное должностное лицо Офиса Генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве № 42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины. То есть, указанные в сообщении НАБУ судьи ОАСК в настоящее время не имеют статуса подозреваемых по этому делу и, соответственно, не должны являться для проведения следственных действий«, — заявил защитник.

Также он обратил внимание на то, что НАБУ в принципе не имеет права расследовать это дело, поскольку оно давно должно было быть передано другому следственному органу.

«Постановлением Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020 г. Генеральный прокурор была обязана поручить осуществление досудебного расследования в уголовном производстве № 22020120000000019 от 17.07.2020 г. другому органу досудебного расследования. Указанное постановление суда является окончательным судебным решением, обжалованию не подлежит, вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению. В то же время до сих пор данное судебное решение не выполнено. Более того, из Офиса Генерального прокурора поступило сообщение о том, что обращение адвоката было передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Следовательно, в данном случае Генеральный прокурор Ирина Венедиктова умышленное не выполнила постановление суда, вступившее в законную силу, что является уголовным преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 382 УК Украины», — заявил адвокат.

Он добавил, что это еще далеко не полный перечень манипуляций, к которым прибегают органы следствия по данному делу.

«17 июля тогдашним заместителем Генерального прокурора Любовичем А.А. было составлено и подписано сообщение о подозрении в совершении преступлений, в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины, ряду судей Окружного административного суда г. Киева и некоторым другим лицам. Им инкриминировалось участие в преступной организации, участие в преступлениях совершенных такой организацией, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины (в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III).

Любович А.А. был осведомлен о том, что в соответствии с Законом Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом“ от 04.06.20 № 671-III статья 255 УК Украины была изложена в новой редакции. Этот закон вступил в силу 27.06.2020. То есть по состоянию на 17.07.20 ч. 1 ст. 255 УК Украины в редакции Закона Украины от 05.04.01 № 2341-III уже не действовала и совершенные действия судьями Окружного административного суда в принципе перестали быть уголовно-наказуемыми деяниями с точки зрения закона», — отметил защитник.

Учитывая вышеприведенные факты, защита судей Окружного админсуда Киева снова подчеркивает полную незаконность происходящего вокруг суда и его работников. То, что делает НАБУ, не имеет никакого отношения к закону — это исключительно пиар-кампания, рассчитанная на СМИ и дезинформации общества, считает адвокат.

«В то же время, защита судей ОАСК выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что эта пиар-кампания, на самом деле, не что иное как грубое вмешательство должностных лиц в деятельность судебной системы. Вопреки принципам, на которых основывается правовое государство, каждый судья в стране может в любой момент стать объектом атак со стороны определенных органов, которые фактически действуют вне рамок отечественного законодательства. Это все наносит разрушительный вред судебной системе и государству в целом», — полагает защитник судей ОАСК.