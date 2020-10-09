Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19

С целью увеличения количества койкомест для лечения больных коронавирусом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.
«Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с главами государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Во время совещания премьер заслушал глав ОГА по эпидемической ситуации в областях, а также поручил замминистра здравоохранения — главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу «горячих линий».
Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.
«Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения», — подчеркнул глава правительства
В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на заседание правительства в пятницу будут вынесены несколько постановлений, в том числе по обеспечению кислородом, будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции.
По итогам совещания Шмыгаль также поручил Минздраву с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.
Главам областных и Киевской горгосадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбы, в частности, о проведении массовых мероприятий.
Кроме того, департамент здравоохранения в областных и Киевской горгосадминистрации поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.
Среди прочего, премьер-министр отдал поручение Минздраву проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.
«Решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
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