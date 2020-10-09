Войти
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
инициатива
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19

292
Шмыгаль хочет задействовать ведомственные больницы для лечения больных COVID-19

С целью увеличения количества койкомест для лечения больных коронавирусом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с главами государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время совещания премьер заслушал глав ОГА по эпидемической ситуации в областях, а также поручил замминистра здравоохранения — главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу «горячих линий».

Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.

«Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения», — подчеркнул глава правительства

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на заседание правительства в пятницу будут вынесены несколько постановлений, в том числе по обеспечению кислородом, будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции.

По итогам совещания Шмыгаль также поручил Минздраву с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

Главам областных и Киевской горгосадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбы, в частности, о проведении массовых мероприятий.

Кроме того, департамент здравоохранения в областных и Киевской горгосадминистрации поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Читайте также: Из Фонда для борьбы с COVID-19 сфере здравоохранения досталось менее 25% средств

Среди прочего, премьер-министр отдал поручение Минздраву проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.

«Решение об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19 будут рассмотрены на заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Четверг, 8 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Станет ли мир лучше через 10 лет?

Некоторые люди предпочтут постоянно жить в виртуальной реальности, в то время как машины будут спасать их мышцы от атрофии. Их «географический след» уменьшится, а значит, на планете сможет жить больше людей. Будут созданы миллионы искусственных миров, чтобы справиться с огромными географическими следами общества. Будет ли мир лучше? Я понятия не имею. Время покажет.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016