В Украине за сутки более 100 смертей от коронавируса

За минувшие сутки, 9 октября, в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 — выздоровело.

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего заболевших, 532, обнаружено в Киеве. Здесь также зафиксировано 6 летальных случаев.

510 новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области (8 летальных).

402 новых случаев подтвердили в Хмельницкой области (9 летальных), 338 в Одесской (8 летальных), по 306 — в Тернопольской и Житомирской областях (3 и 5 летальных случаев соответственно).