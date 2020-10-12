Кличко перед выборами раздаст матпомощь 29 тысячам киевлян

Ветераны Антитеррористической операции, волонтеры, семьи героев Небесной сотни, а также внутренне перемещенные лица получат материальную помощь из бюджета города ко Дню защитника Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. Всего ее получат более 29 тысяч человек. Это ветераны АТО, волонтеры и семьи героев Небесной сотни. Получат помощь и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице. Размер такой помощи — от 800 до 1500 гривень», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.
По 1,5 тыс грн получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства, а также семьи погибших и раненых на войне на востоке Украины, в т.ч. и семьи волонтеров.
По 1 тыс грн будет предоставлено киевлянам, получившим тяжкие телесные повреждения во время Революции Достоинства.
Помощь в размере 900 и 800 грн получат жители столицы, получившие травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО, бойцы-добровольцы.
«Выплаты происходят по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам», — сообщил Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016