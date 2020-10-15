Департамент по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы призывает консолидировать усилия власти по противодействию таможенным нарушениям

Департамент противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы призывает консолидировать усилия власти по противодействию таможенным нарушениям.

В своем интервью глава Департамента Игорь Резник рассказал о сложностях работы, «защитных механизмах контрабандистов» и необходимости обеспечить таможне максимальную поддержку со стороны правительства.

Главным тезисом чиновника является то, что, несмотря на важность работы его ведомства для страны — лишь в сентябре от борьбы с контрабандой бюджет получил дополнительно 1 млрд гривен, — недобросовестные бизнесмены усиленно ищут способ скомпрометировать руководство и сотрудников Департамента. Возможность «договориться» Резник не рассматривает в принципе, и потому ожидает более решительных действий со стороны злоумышленников:

«Мне уже когда-то поджигали машину. Однако меня это не остановило тогда, не остановит и сейчас. Но основное оружие этой группы — это давление, которое они создают с помощью СМИ... Сейчас этот процесс уже идет во всю. На сайтах-помойках ежедневно публикуются статьи против меня. Из правдивой информации там — только знаки препинания».

Основная часть таких публикаций, как считает Резник, в настоящее время создается по заказу контрабандиста Ореста Фирманюка, которому Департамент борьбы с НТП недавно объявил небольшую «войну». «Неделю у меня, не переставая, звонил телефон. Звонил и лично Орест, и его люди. С предложениями, с угрозами. Ни первое, ни второе не сработало», — рассказывает таможенник.

Однако процесс борьбы с различными схемами на границе гораздо обширнее, чем противодействие одному контрабандисту, и займет значительное время, в течение которого различные группы влияния будут защищать свои возможности получения нелегальной прибыли. Во всяком случае, Игорь Резник уверен, что большинство жалоб на необоснованные задержки таможенного оформления и дополнительные проверки грузов исходят именно от недобросовестного бизнеса.

«Если с документами и грузом все в порядке, оформление не останавливается ни на минуту... действительно, какие-то компании могут попасть под дополнительные формы контроля. Я прошу отнестись к этому с пониманием, — призывает чиновник. — В конце концов, честный бизнес только выиграет, если мы уберем с рынка контрабанду и контрафакт».

Хотя, по утверждению Резника, в Минфине и высшем руководстве страны осознают несостоятельность постоянных обвинений в адрес таможни, Гостаможслужба тем не менее не получает от государства поддержки, необходимой для эффективной работы и по-настоящему успешной борьбы с контрабандой. Таможенная служба нуждается в защите и продвижении своих инициатив, в том числе законодательных; кроме того, правоохранительные органы помимо выявления коррупционеров среди сотрудников таможни могли бы заниматься защитой службы от информационных атак, а Кабмин — обеспечить должный уровень финансирования и материального обеспечения ГТС.