В Польше всю страну объявили «красной» зоной карантина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вся страна с субботы находиться в «красной зоне» из-за агрессивного распространения коронавируса.
Премьер также перечислил ограничения, которые вводятся на всей территории страны, передает украинская служба Польского радио.
Моравецкий назвал ситуацию которая создалась в Польше «серьезной и динамичной».
«К сожалению, ситуация по-прежнему серьезная и динамичная. Сегодня произошло очередное увеличение числа инфицированных. Число умерших также велико, и наши действия должны быть очень решительными», — сказал он в телевизионном эфире местных телеканалов.
Темпы роста новых случаев коронавируса в стране необходимо замедлить, поскольку при такой тенденции на следующей неделе в Польше может быть до 25 тысяч больных в день, заявил политик.
Согласно новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно, а с 8:00 до 16:00 подростки будут выходить из дома только под присмотром взрослых. Нельзя собираться более пяти человек одновременно в одном месте.
Заведения общепита закрыты для посетителей, однако могут готовить еду на вынос и для дальнейшей доставки.
За минувшие сутки в Польше зарегистрировали 13 632 новых случаев заражения COVID-19 и зафиксировано 153 смерти.
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