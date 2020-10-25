Шмыгаль считает невозможным введение в Украине тотального карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространения Covid-19.

«Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится „красных“ зон», — сказал Шмыгаль журналистам в после голосования во Львове в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

«Конечно, в тех областях — а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом — мы готовим развертывание мобильных госпиталей», — добавил Шмыгаль.