Тихановская хочет, чтобы бастовали также бизнесмены и священники

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила в понедельник надежду на то, что работники частного сектора, отрасли информационных технологий и религиозные общины начнут забастовку в поддержку оппозиции. Об этом она написала в понедельник в своем Telegram-канале.

Тихановская утверждает, что работники государственных предприятий и организаций Беларуси уже начали в понедельник утром забастовку по ее призыву.

«И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день», — написала экс-кандидат.

Она пояснила, что, по ее мнению, забастовка госпредприятий — это «рычаг экономического давления», а забастовка частных компаний — «проявление солидарности каждого с каждым». «И это не менее важно», — добавила оппозиционный политик.

25 октября истек срок ультиматума, который Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях. Telegram-каналы, поддерживающие белорусскую оппозицию, в понедельник утром написали, что забастовка началась на многих крупных предприятиях Беларуси, относящихся к госсектору.

Пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева в свою очередь заявила, что белорусские предприятия работают в штатном режиме, производства не остановлены.