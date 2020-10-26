Во Львовский горсовет проходят 5 партий

Пять партий преодолевают проходной барьер на прошедших в воскресенье выборах во Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник близкий к Львовской городской территориальной избирательной комиссии.
По данным источника, на первом месте партия «Европейская солидарность», за которою проголосовали 30,67% избирателей, на втором месте «Самопомич» — 19,76%. На третьем месте партия «Голос» — 9,28%, ВО «Свобода» — 6,8%, партия «Варта» — 6,4%, созданная при участии членов «Народного контроля» и «УКРОПа», которые участвовали в предыдущих местных выборах в регионе.
Близка к преодолению проходного барьера — Украинская Галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.
Экзит-пол «Савик Шустер Студии» давал партии «Евросолидарность» во Львове 30,74%, «Самопомич» — 24,12%, ВО «Свобода» — 6,52%, партии «Варта» — 5,06%, «Слуге народа» — 4,74%, Украинской Галицкой партии — 4,65%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016