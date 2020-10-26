Во Львовский горсовет проходят 5 партий

Пять партий преодолевают проходной барьер на прошедших в воскресенье выборах во Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник близкий к Львовской городской территориальной избирательной комиссии.

По данным источника, на первом месте партия «Европейская солидарность», за которою проголосовали 30,67% избирателей, на втором месте «Самопомич» — 19,76%. На третьем месте партия «Голос» — 9,28%, ВО «Свобода» — 6,8%, партия «Варта» — 6,4%, созданная при участии членов «Народного контроля» и «УКРОПа», которые участвовали в предыдущих местных выборах в регионе.

Близка к преодолению проходного барьера — Украинская Галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.

Экзит-пол «Савик Шустер Студии» давал партии «Евросолидарность» во Львове 30,74%, «Самопомич» — 24,12%, ВО «Свобода» — 6,52%, партии «Варта» — 5,06%, «Слуге народа» — 4,74%, Украинской Галицкой партии — 4,65%.