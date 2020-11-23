Садовый побеждает во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов

По результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове лидирует действующий мэр Андрей Садовый, сообщила пресс-служба общественной организации «Электронная демократия».
«Общественная организация „Электронная демократия“ собрала и опубликовала 98% фото протоколов с мокрыми печатями с избирательных участков на повторном голосовании за мэра Львова. Садовый — 61,5%, Синютка — 36,1%», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на платформе E-Vybory.org была разработана интерактивная карта и проведен подсчет голосов. В результате за Садового проголосовало 141,605 избирателей (61,5%), за Синютку — 83,143 (36,1%).
«Особенностью системы е-выборы являются доступность всех протоколов для проверки, каждый может посмотреть не только, как проголосовали на его участке, но и как были заполнен протокол», — отметили в пресс-службе организации.
Отмечается, что все фотокопии открыты по принципу «все видят все».
«Электронная демократия» также обнародовала результаты по районам:
Галицкий ТИО № 1: Садовый — 59,7%, Синютка — 35,8%;
Железнодорожный ТИО № 2: Садовый — 61,5%, Синютка — 37,4%;
Личаковский ТИО № 3: Садовый — 58,1%, Синютка — 40,3%;
Сыхивский ТИО № 4: Садовый — 64,6%, Синютка — 30,9%;
Франковский ТИО № 5: Садовый — 63,1%, Синютка — 35,6%;
Шевченковский ТИО № 6: Садовый — 60%, Синютка — 37,8%.
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