Садовый побеждает во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов

По результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове лидирует действующий мэр Андрей Садовый, сообщила пресс-служба общественной организации «Электронная демократия».

«Общественная организация „Электронная демократия“ собрала и опубликовала 98% фото протоколов с мокрыми печатями с избирательных участков на повторном голосовании за мэра Львова. Садовый — 61,5%, Синютка — 36,1%», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на платформе E-Vybory.org была разработана интерактивная карта и проведен подсчет голосов. В результате за Садового проголосовало 141,605 избирателей (61,5%), за Синютку — 83,143 (36,1%).

«Особенностью системы е-выборы являются доступность всех протоколов для проверки, каждый может посмотреть не только, как проголосовали на его участке, но и как были заполнен протокол», — отметили в пресс-службе организации.

Отмечается, что все фотокопии открыты по принципу «все видят все».

«Электронная демократия» также обнародовала результаты по районам:

Галицкий ТИО № 1: Садовый — 59,7%, Синютка — 35,8%;

Железнодорожный ТИО № 2: Садовый — 61,5%, Синютка — 37,4%;

Личаковский ТИО № 3: Садовый — 58,1%, Синютка — 40,3%;

Сыхивский ТИО № 4: Садовый — 64,6%, Синютка — 30,9%;

Франковский ТИО № 5: Садовый — 63,1%, Синютка — 35,6%;

Шевченковский ТИО № 6: Садовый — 60%, Синютка — 37,8%.