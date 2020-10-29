Минздрав изменил стандарты лечения COVID-19

Министерство здравоохранения внесло изменения в стандарты предоставления медицинской помощи при COVID-19, в частности отменило необходимость прохождения дополнительного тестирования для завершения амбулаторно-поликлинического лечения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе онлайн-конференции в Киеве в четверг.
«24 октября 2020 года приказом № 2438 мы внесли изменения в стандарты предоставления медицинской помощи. В стандарте четко прописаны три критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения — отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. То есть нет необходимости дополнительно проводить тестирование; отсутствие клинических проявлений заболевания в течение трех дней начиная с 10 дня от даты изъятия материала при позитивном ПЦР. Кроме того, нет необходимости дополнительно проходить тестирование; отсутствие проявлений заболевания при условии получения одного отрицательного результата ПЦР», — сказал он.
Ляшко добавил, что в стандарте также прописаны критерии госпитализации.
«Просим всех соблюдать критерии по клиническим параметрам, в частности частоты дыхания (менее 10 или более 30), сатурации при измерении пульсоксиметром менее 92%, нарушение сознания, а также пациенты с течением заболевания средней тяжести с сопутствующими патологиями», — сказал он.
Замминистра также сообщил, что Минздрав работает над выявлением контактных лиц.
Помимо этого, по его словам, правительство рассматривает вопрос увеличения капитационной ставки, чтобы врачи первички работали з больными COVID-19.
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