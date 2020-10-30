Глава КС заявил о признаках конституционного переворота

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий назвал таким, что имеет признаки конституционного переворота, законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС.

Об этом Тупицкий сказал на пресс-конференции 30 октября.

«Сегодня появляется проект закона — за ночь его склепали — № 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины», — отметил он.

Александр Тупицкий также заявляет, что запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

«Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем», — сказал Тупицкий.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года «ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).

Кроме того, в статье 2 законопроекта «Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан» отмечается, что «полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона».