Глава КС прокомментировал историю с земельным участком в Крыму

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заверяет, что у него не было умысла скрывать информацию о наличии участка в Крыму, а сделки, которые совершались в 2018 году, касались размежевания участков.

На брифинге в пятницу в Киеве он рассказал, что участок в Крыму площадью 126 кв. м был приватизирован еще до аннексии Крыма. В связи с непонятной ситуацией с кадастрами «произошло смешивание границ» и возникли юридические проблемы с размежеванием участков.

«Юридическая сделка была в 2018 году. Я не въездной на территорию Крыма... В отношении меня открыто уголовное дело в РФ. На земельный участок и дом наложены экономические санкции», — сказал глава суда.

То есть, как пояснил Тупицкий, он выдал доверенность, и проблемные вопросы размежевания урегулировали юристы " путем составления договора купли-продажи«, что и внесено в реестр.

«Вносить (в декларацию) то, что ты не признаешь... Не было купли-продажи, были обстоятельства, которые нужно было решать... Моя единственная вина, что я не обратился к органам НАПК, чтобы они мне разъяснили, как это сделать. Но как юрист считаю, что вряд ли они могут пояснить в таких обстоятельствах», — добавил он.

Глава КС сообщи, что затем выдал украинскую доверенность на продажу, в том числе, участка в Крыму.

«Говорить о преднамеренном умысле с моей стороны скрыть это — сомнительно», — добавил он.

По словам Тупицкого, Украина не признает юридические сделки, которые совершаются в Крыму.

«Эта сделка недействующая (для Украины — Ред.), но это не криминал», — подытожил он.