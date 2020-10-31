В Украине рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 8 752 человек, а также рекордное количество выздоровевших — 3 902 человека, умерли 155 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 30 октября, было зафиксировано прежнее рекордное число — 8 312 новых случаев заболевания; 29 октября было 7342 заболевших, 28 октября 7474 новых больных, 27 октября — 6677 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 158 928.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.
За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрения на COVID-19.
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