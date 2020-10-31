Во Франции за нарушение карантина теперь можно будет сесть в тюрьму

Во Франции за систематическое нарушение режима карантина, введенного в условиях пандемии коронавируса, можно получить наказание от штрафа в 135 евро до лишения свободы на шесть месяцев.
Как сообщает Укринформ, об этом говорится в решении правительства страны о введении с 30 октября ограничительных мер на вторую волну пандемии COVID-19.
В частности, за нарушение ограничений домашнего карантина минимальный штраф составляет 135 евро. Он может быть увеличен до 375 евро в случае неуплаты или отсутствия обжалования в течение определенного периода.
В случае повторения нарушения в течение 15 дней финансовое наказание будет составлять 200 евро с увеличением до 450-ти в случае своевременной неуплаты без отсутствия обжалования.
После трех нарушений за месяц человек может получить наказание в виде штрафа в 3750 евро и заключение на шесть месяцев.
С 30 октября и по меньшей мере до 1 декабря во Франции восстановлен режим общенационального карантина.
В стране закрыты рестораны, бары, кафе, спортивные залы, парикмахерские, другие учреждения, не имеющие критического значения для жизни людей. Это же касается и большинства торговых учреждений за исключением продовольственных маркетов и магазинов.
В отличие от весеннего карантина открытыми будут оставаться парки, леса, пляжи.
Вводятся ограничения и запреты на публичные собрания, включая личные контакты за исключением членов семьи.
В условиях новых ограничений продолжат работу детские сады и школьные учебные заведения.
Отныне во Франции оставить дом можно с крайними потребностями: в магазин за покупками; на работу и возвращение домой; к врачу и в аптеку; по срочным семейным обстоятельствам; с целью ухода за больным лицом; по судебным или административным вызовам; исполнение общественно значимых задач.
Кроме этого, детям и подросткам разрешено перемещаться в свои детсады и школы, а родителям их сопровождать.
Также граждане могут выйти на прогулку, заниматься физической активностью, выгуливать домашних животных, но в течение суток на период не более одного часа и на расстоянии не дальше одного километра от дома.
С каждым оставлением помещения нужно заполнять в печатном формате или генерировать онлайн специальный документ с указанием персональных данных, домашнего адреса, времени выхода и причины.
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