Венецианская комиссия «забраковала» законопроект Зеленского о КС

Венецианская комиссия и GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционного мониторинга) предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии президентского проекта закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Об этом говориться в письме Венецианской комиссии и GRECO, опубликованном на сайте Совета Европы 31 октября.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президент GRECO Марин Мрчела обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Украины. Тема обращения — законопроект Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства».

В документе отмечается, что прекращение полномочий судей «является грубым нарушением Конституции и основного принципа распределения власти».

«Нарушение Конституции, даже если это, возможно, совершается по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона. Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и верховенства права должны идти рука об руку», — написано там.

Напомним, ранее руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.