Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на прошедших в субботу в стране парламентских выборах с 49,98% после подсчета голосов с 50,45% участков. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся на официальном портале результатов выборов.
На втором месте идет блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» с 25,42%.
Всего 1-процентный барьер, согласно предварительным данным, преодолевают семь партий и два блока. Партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — демократическое движение» пока не получает необходимых голосов — у нее 0,84%. Близка к попаданию в парламент и одна из старейших политических сил, представленных на этих выборах, — Лейбористская партия, которую возглавляет Шалва Нателашвили. У нее на данный момент ровно 1% голосов.
Как отметила на брифинге глава ЦИК Тамар Жвания, «выборы в целом прошли в спокойной обстановке, за исключением единичных случаев». «Избиратели смогли исполнить свое конституционное право и сделали свой выбор», — сказала она.
В то же время оппозиционные партии Грузии призывают народ собраться в воскресенье в 16:00 на проспекте Руставели, сообщил журналистам один из лидеров «Единого национального движения» Никанор Мелия.
«Это решение принято на сегодняшнем заседании лидеров оппозиции. На проспекте Руставели мы ждем грузинский народ», — сказал Мелия.
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, участвовавший в заседании, заявил журналистам, что «власть узурпирована олигархом Иванишвили и грузинский народ должен дать достойный ответ».
В Грузии в субботу состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. В стране правом голоса обладают более 3,5 млн граждан, для них были открыты более 3,8 тыс. участков для голосования. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 56,11%.
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