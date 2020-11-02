Рада в четверг рассмотрит законопроект о госбюджете

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

«На этой неделе, насколько я понимаю, в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и глава комитета сможет об этом доложить», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что комитет по вопросам бюджета должен как можно быстрее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

Разумков сообщил, что на этой неделе Верховная Рада также рассмотрит законопроект, связанный с реформированием судов, «так называемый законопроект инвестнянь», вопрос антикоррупционной стратегии и вопрос, связанный с парламентским контролем.