Рада в четверг рассмотрит законопроект о госбюджете

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.
«На этой неделе, насколько я понимаю, в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и глава комитета сможет об этом доложить», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что комитет по вопросам бюджета должен как можно быстрее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.
Разумков сообщил, что на этой неделе Верховная Рада также рассмотрит законопроект, связанный с реформированием судов, «так называемый законопроект инвестнянь», вопрос антикоррупционной стратегии и вопрос, связанный с парламентским контролем.
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