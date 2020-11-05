ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование в связи с признанием неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению городского головы Одессы в декларировании недостоверной информации за 2017-й год», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября КС отменил статью 366-1 УКУ о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции». В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.