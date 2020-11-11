Демократы обеспечили себе большинство в Палате представителей Конгресса

Демократическая партия Соединенных Штатов обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса США по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

По его данным, демократы получили в нижней палате Конгресса как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство. По итогам подведения полного подсчета голосов, передает агентство, демократы, возможно, получат еще несколько мест, но их представительство в Палате, вероятно, сократится.

На данный момент они занимают там 232 места.

Во вторник вечером, по подсчетам агентства, большинством голосов избирателей в свою поддержку заручились кандидаты в Палату от Демократической партии от штатов Вашингтон, Аризона и Калифорния.

3 ноября американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока официально не определен, хотя американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Чтобы стать избранным президентом, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков.