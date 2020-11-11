В Украине за сутки зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 611 человека, количество выздоровевших — 6 802, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы — 1453 человека, летальных случаев — 191, выздоровели — 6802 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.
Днем ранее, 10 ноября в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, 9 ноября было 8 687 новых инфицированных; 8 ноября было зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 489 808 человек, 8 947 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 221 459.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016