В Украине за сутки зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 611 человека, количество выздоровевших — 6 802, умер 191 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы — 1453 человека, летальных случаев — 191, выздоровели — 6802 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 10 ноября в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, 9 ноября было 8 687 новых инфицированных; 8 ноября было зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 489 808 человек, 8 947 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 221 459.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.