Премьер Армении рассказал, почему подписал соглашение по Карабаху

Армения была вынуждена подписать соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса. Об этом в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.
«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — отметил он.
По словам главы армянского Кабмина, данное решение принято после рекомендаций Генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По его условиям Армения согласилась передать Азербайджану значительные территории.
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