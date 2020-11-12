Украинские аэропорты потеряли две трети пассажиропотока

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 63,1% и составили 7 656,6 тыс человек, в т.ч. в международном сообщении — на 63,9% и составили 6 769 тысяч человек.
Об этом сообщает Госавиаслужба Украины.
При этом, за январь-октябрь 2020 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 64,2% и составили 4 271,8 тыс человек, в том числе международные — на 65% и составили 3 835,3 тыс человек.
Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года украинские авиакомпании выполнили 37,8 тысяч коммерческих рейсов (-57,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе международных — 30 тысяч (-59,8%).
Напомним, в январе-сентябре 2020 года аэропорты Украины, по оперативным данным, обслужили 6,857 млн пассажиров — это на 62,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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