У Зеленского уверяют, что безвиз у Украины уже не заберут

На сегодняшний день снято острое напряжение с вопроса о возможном приостановлении безвизового режима Украины с ЕС из-за решения Конституционного суда в рамках антикоррупционной реформы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире «Радио НВ», передает пресс-служба ОПУ.

«На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима — или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры », - заявил Жовква.

По его словам, вопрос безвиза удалось решить якобы благодаря тому, что президент Владимир Зеленский в день, когда КСУ вынес соответствующее решение, собрал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны, а также по его итогам зарегистрировал в парламенте законопроект. По итогам заседания СНБО правительство также приняло решение о возобновлении публичного доступа к электронным деклараций. Жовква уверен, что Зеленский сделал все, что от него зависело, а дальше должны действовать народные депутаты. По словам Жовквы, сейчас парламентарии вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителям Министерства юстиции Украины работают над оптимальным вариантом выхода из ситуации.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» на соответствие Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

После решения КСУ звучали заявления о том, что отмена ключевых антикоррупционных полномочий НАПК, уголовной ответственности за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Еврокомиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима.

На экстренном заседании СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, были приняты решения вновь открыть реестр е-деклараций, а также внести в Раду неотложный законопроект «О восстановлении добродетели конституционного судопроизводства».