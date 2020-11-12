Войти
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
резонанс
Одна из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от коронавируса
Зеленский написал об общих победах Украины и США
дружба народов
Зеленский написал об общих победах Украины и США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

У Зеленского уверяют, что безвиз у Украины уже не заберут

183
У Зеленского уверяют, что безвиз у Украины уже не заберут

На сегодняшний день снято острое напряжение с вопроса о возможном приостановлении безвизового режима Украины с ЕС из-за решения Конституционного суда в рамках антикоррупционной реформы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире «Радио НВ», передает пресс-служба ОПУ.

«На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима — или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры », - заявил Жовква.

По его словам, вопрос безвиза удалось решить якобы благодаря тому, что президент Владимир Зеленский в день, когда КСУ вынес соответствующее решение, собрал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны, а также по его итогам зарегистрировал в парламенте законопроект. По итогам заседания СНБО правительство также приняло решение о возобновлении публичного доступа к электронным деклараций. Жовква уверен, что Зеленский сделал все, что от него зависело, а дальше должны действовать народные депутаты. По словам Жовквы, сейчас парламентарии вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителям Министерства юстиции Украины работают над оптимальным вариантом выхода из ситуации.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» на соответствие Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Читайте также: Советник Ермака Уманский подал в отставку

После решения КСУ звучали заявления о том, что отмена ключевых антикоррупционных полномочий НАПК, уголовной ответственности за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Еврокомиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима.

На экстренном заседании СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, были приняты решения вновь открыть реестр е-деклараций, а также внести в Раду неотложный законопроект «О восстановлении добродетели конституционного судопроизводства».

безвизовый режим, Офис президента
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016