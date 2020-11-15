В Киеве уже более 50 тысяч человек заболели COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 921 случай заболевания COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки — 921. 15 случаев — летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек», — написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.
По его информации, за сутки заболели: — 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет; — 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет; — 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17. Заболели также 42 медика.
Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 50 620.
В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 124, в Оболонском — 121 и в Деснянском районе — 120 случаев.
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