Путин вслед за Зеленским поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.
Напомним, что ранее Санду поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016