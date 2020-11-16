Путин вслед за Зеленским поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Напомним, что ранее Санду поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.

Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.