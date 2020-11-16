Рада попробует отменить «карантин выходного дня»

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решении Кабинета министров Украины о введении в стране «карантина выходного дня», сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», «проект постановления о решении Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий» зарегистрирован в понедельник под № 4381.

«Зарегистрирован проект постановления рекомендации правительству отменить карантин выходного дня», — сказала Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отметив свою поддержку такой отмены.

При этом вице-спикер обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.