Исполнительное производство в отношении Бигуса за невыполнение решения суда приостановлено

Сегодня исполнительная служба приостановила исполнительное производство, в рамках которого на имущество и счета журналиста Дениса Бигуса были наложены аресты. Причиной стало поступление в суд апелляционной жалобы адвокатов «Бигус-Инфо», поданной спустя месяц после того, как решение первой судебной инстанции вступило в законную силу. Пропущенные сроки обжалования для журналистов суд восстановил по ходатайству юристов «24 канала».

Как следует из решения Голосеевского суда, рассмотрение спора по иску бывшего первого заместителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко против «Бигус-Инфо» и других ответчиков продолжалось полтора года.

За это время Бигус и его сотрудники дважды просили отвода судей, а также обращались с ходатайством о прекращении рассмотрения иска Семочко.

Последнее было удовлетворено, но позже оспорено истцом в апелляционной инстанции.

Окончательное решение в споре Голосеевский суд принял 10 сентября. 12 октября оно вступило в законную силу, признав клеветой информацию журналистов:

— о незаконном вмешательстве со стороны Семочко в деятельность государственных закупок медицинских препаратов;

— о требовании и получении им неправомерной выгоды;

— о наличии у Семочко и членов его семьи недвижимого имущества общей стоимостью около 8 млн дол;

— о наличии у родственников Семочко двойного гражданства, в том числе гражданства РФ;

— о посещении родственниками Семочко оккупированноӗ территории Крыма.

Требования истца опровергнуть все вышеперечисленные обвинения суд удовлетворил полностью, обязав Бигуса также компенсировать Семочко материальные затраты на судопроизводство и лингвистические экспертизы.

После проигрыша решение суда со стороны «Бигус-Инфо» игнорировалось два месяца, вследствие чего было открыто исполнительное производство.

Сам Бигус уже заявил о давлении на СМИ, а также обвинил суд в заангажированности. Хотя, по данным Единого реестра судебных решений, судьи рассматривали все ходатайства со стороны ответчиков, и часть из них была удовлетворена.

Кроме того, Бигус заявлял, что решение о признании клевреты в его сюжетах было принято за одно судебное заседание, что также опровергают данные из Реестра.

Напомним, секретарь Комитета ВР по вопросам свободы Евгений Брагарь, комментируя скандал, сказал, что вступившие в законную силу решение суда о признании сюжетов Бигуса клеветническими журналист обязан выполнить.