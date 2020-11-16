Шмыгаль назвал самые перспективные сферы для инвестиций в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура и IТ.
«Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности, IТ», — ссылается на Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам его участия в 17-м Венском экономическом форуме «Диалог будущего 2020».
Премьер-министр подчеркнул, что стратегическое партнерство с Европейским союзом остается основой безопасности и развития Украины.
«Это особенно актуально в условиях пандемии, когда Украина нуждается в новых мощных стимулах для экономического восстановления. Такими стимулами должно стать постепенное расширение доступа к внутреннему рынку ЕС в сферах, где Украина уже достигла значительного прогресса, а также снятие других ограничений, которые существуют для нашей торговли», — отметил глава правительства.
Отмечается, что во время выступления Шмыгаль отметил инвестиционный потенциал Украины и то, что страна является одной из лучших в мире для аутсорсинга IТ-услуг, в частности, по его словам, IТ-отрасль ежегодно растет на 20-25%.
«Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны центральной и восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине», — отметил премьер-министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016