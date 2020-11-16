В одной из областей РФ из-за COVID закончились места в моргах

В Ивановской области России напряженная ситуация с COVID-19, заявили власти. Морги переполнены, а для размещения новых заразившихся придется перепрофилировать другие медучреждения, в том числе в ущерб оказанию помощи по иным профилям

В моргах Ивановской области России из-за роста числа умерших от коронавируса и нежелания родственников вовремя забирать тела не хватает мест. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, сообщается на сайте регионального правительства.

«Нагрузка существенно увеличилась. Поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — сказал Фокин.

Он объяснил, что нередко родственники покойных боятся заразиться коронавирусом и подолгу не забирают тела, из-за чего морги не могут принять других умерших.

Ситуацию с коронавирусом в Ивановской области Фокин назвал напряженной. По его словам, в ближайшее время в больницах региона потребуется развернуть еще 3 тыс. мест для заболевших COVID-19.

В Ивановской области РФ с начала пандемии коронавирус выявили у 13,6 тыс. человек (плюс 149 заразившихся за последние сутки).

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Ивановской области сложилась критичная ситуация с коечным фондом для больных COVID-19. По ее данным, в регионе занято более 95% коечного фонда. Аналогичные показатели в Хакасии, Чувашии и Еврейской автономной области. Еще в 13 регионах занятость коечного фонда — 90%, в среднем по России загруженность коечного фонда составляет 83,4%.