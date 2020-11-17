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Советники отговорили Трампа от нанесения удара по Ирану

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Советники отговорили Трампа от нанесения удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп консультировался со своими советниками по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники, близкие к Белому дому.

По данным газеты, обсуждение возможной атаки происходило в прошлый четверг, 12 ноября, после того как международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране.

На встрече присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, новый глава Пентагона Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. NYT пишет, что советники отговаривали президента от удара по Ирану, поскольку он может привести к широкомасштабному конфликту в последние недели нахождения Трампа на посту.

Речь шла об объекте рядом с городом Нетенз в центральной части Ирана — в 30 км от него расположен комбинат, где ведется обогащение урана. Завод является одним из важнейших элементов иранской ядерной программы. Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превышают разрешенные ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

Трамп, по данным NYT, спрашивал у своих советников, какие варианты реагирования на эту ситуацию доступны. Помпео и Милли сообщили ему о рисках военной эскалации в регионе, после чего покинули встречу. По информации издания, несмотря на то что консультанты президента по вопросам безопасности считают тему с потенциальным ударом по ядерному объекту исчерпанной, Трамп все еще ищет способы нанести удар по иранским активам и союзникам Тегерана в Ираке.

По версии газеты, таким образом глава государства хочет испортить отношения с Ираном, чтобы его сопернику на выборах Джо Байдену после прихода к власти было труднее выполнить предвыборное обещание и возродить ядерную сделку на условиях 2015 года.

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9 ноября американское издание Axios сообщило, что администрация Трампа намерена еженедельно вводить новые санкции против Тегерана вплоть до 20 января — дня инаугурации нового президента США. Целью таких ограничений является препятствование Байдену в случае изменения политики в отношении Ирана.

Иран, Дональд Трамп
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