Шкарлет уверяет, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на решение Кабмина

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на приостановление принятого в 2019 году решения об их повышении и экономические трудности из-за пандемии коронавируса.

«В этом году найдена возможность увеличить должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года на 5,8%. Правительство одобрило, и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году», — написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, в проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. В частности, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля — еще на 8,3%.

«Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов», — заявил и.о. министра.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году — 3 минимума, в 2022 году — 3,5 минимума и с января 2023 году — 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. 23 ноября 2020 года Кабмин приостановил постановление еще на год — до конца 2021 года.