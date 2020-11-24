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Операторы заявляют об убыточности покрытия мобильной связью ж/д сети

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Операторы заявляют об убыточности покрытия мобильной связью ж/д сети

Мобильный оператор «Vodafone Украина» запустил пилотный проект покрытия ж/д сети от международного аэропорта «Борисполь» до Киева и просчитал кейс по запуску полноценного покрытия всей железной дороги.

«У нас был проведен пилот совместно с Минцифры и регулятором (Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, НКРСИ — Ред.), мы обсуждали проект по железной дороге. Мы покрыли участок от Борисполя, чтобы посмотреть, как это работает по пилоту. Посчитали кейс, сколько примерно будет стоить за километр ж/д, если это будут все три оператора, два или один. Понятное дело, тут вопрос даже не в том, интересен он с точки зрения бизнеса или нет. Он сугубо убыточен и требует больших инвестиций », - отметила генеральный директор компании «Vodafone Украина» Ольга Устинова в ходе брифинга в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, сейчас модель финансирования этого проекта обсуждается с госрегулятором и Министерством цифровой информации.

«Мы ищем сейчас модель, каким образом нужно проинвестироваться в железную дорогу. Не может здесь нагрузка быть только на мобильных операторов», — заявила Устинова.

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В свою очередь вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что этот вопрос — в фокусе возглавляемого им ведомства.

«У нас задание, чтобы к середине декабря уже был четкий план и по дорогам, и по «Укрзализныце», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации совместно с операторами мобильной связи «Киевстаром», «Vodafone Украина» и lifecell в 2021 году планируют сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь дорог.

мобильная связь, Vodafone, железная дорога
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