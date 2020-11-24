Главу службы безопасности Apple обвинили в попытке дачи взятки

Прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) выдвинула обвинения в адрес главы службы безопасности компании Apple Томаса Мойера в попытке дачи взятки полицейским за помощь в оформлении разрешений на скрытое ношение оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте администрации округа.
«Заместитель шерифа 48-летний Рик Сунг и 43-летний капитан Джеймс Дженсен обвиняются в вымогательстве взятки за разрешения на скрытое ношения оружия, страховой агент 49-летний Харприт Чадха и начальник службы безопасности Apple 50-летний Томас Мойер обвиняются в предложении взятки для их получения», — указывается в документе.
В ходе расследования прокуратуре удалось установить, что упомянутые правоохранители специально тянули с выдачей разрешений и в обмен на ускорение этого процесса смогли в 2019 году добиться от Мойера обещания поставить для офиса шерифа порядка 200 планшетов iPad приблизительной стоимостью $70 тыс. В свою очередь страховой агент Чадха за свою лицензию должен был достать билеты на хоккейный матч команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Сделка сорвалась после того, как Сунг и Мойер узнали об обыске в офисе шерифа.
«Заместитель шерифа Сунг и капитан Дженсен рассматривали разрешения на скрытое ношение оружия как предмет торговли и нашли на него покупателей. О тех, кто вымогает взятки, необходимо сообщать в прокуратуру округа, а не поощрять своим согласием», — приводятся в пресс-релизе слова окружного прокурора Джеффа Розена.
В прокуратуре отметили, что ответчики предстанут перед судом Сан-Хосе в январе следующего года, и если их признают виновными, то им грозит тюремное заключение.
В свою очередь адвокат Мойера заявил, что его клиент стал жертвой противоречий окружной прокуратуры и офиса шерифа.
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