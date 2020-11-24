Войти
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах
планы
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах
Зеленский предлагает дать закрытому бизнесу по 8 тысяч гривен
инициатива
Зеленский предлагает дать закрытому бизнесу по 8 тысяч гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Главу службы безопасности Apple обвинили в попытке дачи взятки

333
Главу службы безопасности Apple обвинили в попытке дачи взятки

Прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) выдвинула обвинения в адрес главы службы безопасности компании Apple Томаса Мойера в попытке дачи взятки полицейским за помощь в оформлении разрешений на скрытое ношение оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте администрации округа.

«Заместитель шерифа 48-летний Рик Сунг и 43-летний капитан Джеймс Дженсен обвиняются в вымогательстве взятки за разрешения на скрытое ношения оружия, страховой агент 49-летний Харприт Чадха и начальник службы безопасности Apple 50-летний Томас Мойер обвиняются в предложении взятки для их получения», — указывается в документе.

В ходе расследования прокуратуре удалось установить, что упомянутые правоохранители специально тянули с выдачей разрешений и в обмен на ускорение этого процесса смогли в 2019 году добиться от Мойера обещания поставить для офиса шерифа порядка 200 планшетов iPad приблизительной стоимостью $70 тыс. В свою очередь страховой агент Чадха за свою лицензию должен был достать билеты на хоккейный матч команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Сделка сорвалась после того, как Сунг и Мойер узнали об обыске в офисе шерифа.

«Заместитель шерифа Сунг и капитан Дженсен рассматривали разрешения на скрытое ношение оружия как предмет торговли и нашли на него покупателей. О тех, кто вымогает взятки, необходимо сообщать в прокуратуру округа, а не поощрять своим согласием», — приводятся в пресс-релизе слова окружного прокурора Джеффа Розена.

Читайте также: Половина украинцев готова временно отказаться от Донбасса

В прокуратуре отметили, что ответчики предстанут перед судом Сан-Хосе в январе следующего года, и если их признают виновными, то им грозит тюремное заключение.

В свою очередь адвокат Мойера заявил, что его клиент стал жертвой противоречий окружной прокуратуры и офиса шерифа.

Apple, взятка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 ноября 2020
Понедельник, 23 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто

Еще совсем недавно Ирпень был самым уютным городом Киевской агломерации, который оставался курортной зоной, находясь в непосредственной близости от столицы. По числу зеленых насаждений он значился лидером среди других спутников Киева, выполнял функцию «легких столицы» и являлся уникальным лесным городком, куда даже жители мегаполиса приезжали за глотком чистого свежего воздуха. С приходом к власти Владимира Карплюка Ирпенский регион сменил вектор лидерства, и теперь занимает первые места в списках незаконного строительства, вырубки лесов, истребления заповедных зон и уничтожения инвестиционной привлекательности за рекордно короткие сроки.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Основные тенденции экономического развития Украины

Риск сокращения доходов Государственного бюджета Украины и повышения стоимости государственных заимствований существенно затрудняет выполнение государственных программ по поддержке экономики, которые необходимы для выхода экономики Украины из кризиса. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами ЦВЕ в контексте преодоления кризиса.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016