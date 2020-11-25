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Кабмин теперь обязан за неделю предупреждать граждан об усилении карантина

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Кабмин теперь обязан за неделю предупреждать граждан об усилении карантина

Опубликовано постановление парламента, которое обязывает Кабинет Министров заблаговременно, минимум за неделю, предупреждать граждан об усилении карантина.

Об этом сообщает Верховная Рада в Фейсбуке.

«Постановление Верховной Рады № 1004-IX „О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению“ 24 ноября 2020 года обнародовано в парламентской газете „Голос Украины“... Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (25 ноября — ред.)», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, Кабмин (информирует заблаговременно — ред.) в случае возникновения необходимости введения на всей территории Украины или на территории отдельного региона (административно-территориальной единицы) запрета: регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении; посещения учебных заведений соискателями образования; приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере культуры; приема посетителей в кинотеатрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); приема посетителей в торгово-развлекательных центрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; покидать места своего проживания.

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Согласно документу, правительство не позднее чем за семь календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий внести в парламент законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые ощущают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мер.

Для предотвращения распространения COVID-19 правительство должно вводить на соответствующей территории более одно из указанных мер исключительно при условии обнародования соответствующего решения об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия.

Напомним, что соответствующее постановление Верховная Рада приняла 17 ноября.

карантин, Кабмин
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