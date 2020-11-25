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Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами – до 25%

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Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами – до 25%

В Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, а это приводит к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на IV Украинском Женском Конгрессе «От возможностей к реальным изменениям», сообщает Укринформ.

«Если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически является одинаковым, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще остается дискриминационым отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее», — сказал Шмыгаль.

По его убеждению, 2020 год стал определяющим в обеспечении равного права мужчин и женщин или женщин и мужчин в публичной политике. Для достижения баланса равенства в рамках избирательного процесса в избирательный кодекс Украины была внедрена лучшая мировая практика, и это уже дало результаты — впервые на местных выборах партии должны были соблюдать квоты.

«В каждом списке должно было быть по меньшей мере 40% представителей одного пола, и результат не заставил себя ждать. В первую очередь десятки женщин решили попробовать себя в политике, отбросили стереотипы и проявили себя», — добавил глава правительства.

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Он привел данные общественных активистов, что больше всего женщин были избраны в маленьких громадах, маленьких городах с количеством избирателей до 10 тысяч. Это почти 42%, в районных советах −33,7% избранных депутатов являются женщинами, в советах громад с количеством избирателей свыше 10 тысяч — почти 33%, в облсоветах — 28%.

«Рад, что этот процесс начинается именно с громад, это и есть та общественная трансформация», — подчеркнул премьер.

Шмыгаль уверен, что в сочетании с реформой децентрализации это даст новый толчок для стабильного развития регионов.

женщины, Денис Шмыгаль
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