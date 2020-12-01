Кличко принял присягу и предложил создать «большую коалицию»

Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского головы по итогам прошедших 25 октября местных выборов, а также предложил создать «большую коалицию» всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевском горсовете, сообщается на сайте городского головы.

«Давайте сделаем так, чтобы Киевсовет работал слаженно и эффективно, объединив усилия всех депутатов от всех представленных здесь политических сил. Потому что можно говорить о большинстве, оппозиции, о другом, но нельзя быть в оппозиции к киевлянам и интересам города. Нам нужна большая коалиция из всех фракций, которую объединяют защита всех киевлян и дальнейшее развитие столицы», — сказал Кличко во время открытия первого заседания Киевского городского совета IX созыва во вторник.

По его словам, Киевсовет должен показать пример работы «в интересах людей, которые его выбрали, в интересах города, без политических ультиматумов, без борьбы за должности и интересы отдельных политиков». Мэр отметил, что киевляне ожидают от новоизбранной власти оперативно принятых и эффективных решений.

«Большинство политических сил, прошедших в Киевсовет нового созыва, представлены и в парламенте. Поэтому у нас есть все предпосылки работать эффективно и конструктивно, показывая пример другим городам страны. Потому что, как вы знаете, во многом они ориентируются именно на столицу», — подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще до конца текущего года, отметив среди них бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.