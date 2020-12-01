Кличко принял присягу и предложил создать «большую коалицию»

Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского головы по итогам прошедших 25 октября местных выборов, а также предложил создать «большую коалицию» всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевском горсовете, сообщается на сайте городского головы.
«Давайте сделаем так, чтобы Киевсовет работал слаженно и эффективно, объединив усилия всех депутатов от всех представленных здесь политических сил. Потому что можно говорить о большинстве, оппозиции, о другом, но нельзя быть в оппозиции к киевлянам и интересам города. Нам нужна большая коалиция из всех фракций, которую объединяют защита всех киевлян и дальнейшее развитие столицы», — сказал Кличко во время открытия первого заседания Киевского городского совета IX созыва во вторник.
По его словам, Киевсовет должен показать пример работы «в интересах людей, которые его выбрали, в интересах города, без политических ультиматумов, без борьбы за должности и интересы отдельных политиков». Мэр отметил, что киевляне ожидают от новоизбранной власти оперативно принятых и эффективных решений.
«Большинство политических сил, прошедших в Киевсовет нового созыва, представлены и в парламенте. Поэтому у нас есть все предпосылки работать эффективно и конструктивно, показывая пример другим городам страны. Потому что, как вы знаете, во многом они ориентируются именно на столицу», — подчеркнул Кличко.
Вместе с тем, мэр Киева отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще до конца текущего года, отметив среди них бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016